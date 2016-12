Kui siiani pidasid inimesed kaubanduskeskuse puhul peamiseks kaupluste ja teenuste valikut, siis kuni 21-aastased ehk Z-generatsioon hindab väga oluliseks ka meelelahutust ning atmosfääri, näitab Ettevõtluskõrgkooli Mainor läbiviidud uuring.

Ülemiste Keskuse direktori Guido Pärnitsa sõnul olid uute arenduste puhul märgilisemateks äsja täisealiseks saanud eestlaste ootused. “Kui vanemate inimeste soovid olid traditsioonilisemad, siis noorte jaoks olid kaubanduskeskuse juures olulised meelelahutus, disainilahendused ning meeldiv atmosfäär.”

"Tulemusi üldistades võiks öelda, et mida komplekssemaks muutub pakutav teenus – lihtsalt kaubanduskeskuse asemel ka vabaaja- ja meelelahutuskeskus –, seda kõrgemad on nõudmised keskuse pidajale. Andme- ja teaduspõhine lähenemine, et mõõta ja kujundada külastajate meeldivat kogemust, on kindlasti üks edu võtmeid," kommenteeris uuringu üks juhtidest, Ettevõtluskõrgkooli Mainor dotsent Tauno Õunapuu.

Uuringust selgus samuti, et kaupluse populaarsust ei näi määravat suunitlus trenditeadlikumale või hinnatundlikumale kliendile. Näiteks on võrreldavalt populaarsed on nii Sportland kui SportsDirect, kelle positsioneeringud on erinevad.

Enam kui 1000 küsitletuga uuringu kohaselt eelistatakse Ülemiste kaubanduskeskust ennekõike mitmekülgse kaubavaliku (26% vastanutest), suuruse ja avaruse (16%) ning asukoha (8%) tõttu. Samuti selgus, et uuendustest oodatakse ülekaalukalt kõige rohkem kino ja muude meelelahutusvõimaluste olemasolu.

Uuringu viisid 2016. aasta novembris läbi Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud ja üliõpilased. Uuringus osales 1024 inimest, kelle eelistusi uuriti läbi ankeetküsitluse ja intervjuude.

Foto: Scanpix