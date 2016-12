Juba ammu enne seda kui eestlased jõuluvanaga tuttavaks said, oli jõulude ajal tavaliseks külaliseks hoopis jõulusokk. Eriti armastati teda Saaremaal. Saarlaste tehtud film annab jõululaupäeva hommikul vihjeid, kuidas ise jõulusokku teha.

24. detsembri hommikul alustab ETV ekraanil tööd "Jõuluvana kontor". Kümne lühisaate jooksul saavad vaatajad kogu päeva vältel osa päkapikkude kibekiiretest askeldustest. Hajameelsed päkapikud on unustanud küll jõulud ja kingidki on pakkimata, kuid toimetusi jagub siiski rohkem kui küllaga. Peaosades on Markus Habakukk ja Jürgen Gansen.

24. detsembri õhtul kell 19.25 jõuab aga ekraanile värskelt valminud muusikasaade kuldsetest kuuekümnendatest . Moodsad kuuekümnendad tõid Eestisse läänelikke tuuli ning samast ajast on pärit terve põlvkond armastatud estraadilauljaid. Saade kutsub ekraanile legendaarsed Heidy Tamme, Els Himma, Uno Loobi, Helgi Sallo ja müütiliseks peetud Tiiu Variku. Samuti selgub, miks kadus päeva pealt lavalt Tiiu Varik, üks kuuekümnendate armastatumatest lauljannadest, ning miks pole temast enam midagi kuulda.

Jõululaupäeva õhtu jooksul toob ETV vaatajateni ka kolm saadet eriliste asjade lugudest, kus oma loo vestavad esemed, mis kannavad endas lausa terveid elusid ning saatuseid.

Südamliku loodusdokiga pakub ETV aga võimalust näha, kuidas keiserpingviinid hoolitsevad jääkülmas Antarktikas keset lumetuiske kaks kuud oma ainukese muna eest, milles kasvab pingviinitibu. "Lumetibu" on lugu pingviinikoloonia kõige nooremast tibust ning kaamerad jälgivad kõike head ja halba, mis temaga esimese kuue elukuu jooksul juhtub.

Esimese jõulupüha ennelõunal kell 11 saab aga ETV ekraanil näha Ruti Murusalu filmi "Ühe unistuse maja". Linateos jutustab loo Tallinna Balletikoolist, mis on olnud paljude legendaarsete tantsijate loometee algus.

Sama päeva õhtul rullub ETV ekraanil lahti lugu sellest, miks astuvad inimesed igal aastal jõulude ajal ikka ja jälle samasse ämbrisse ning mida arvaksid praegustest jõulukommetest vanad eestlased.

24. detsembri õhtul kell 17.00 on ETV ekraanil jõuluõhtu jumalateenistus EELK Rapla Maarja-Magdalena kirikust. Jutlustab piiskop Tiit Salumäe, kaasa teenivad Rapla Maarja-Magdalena koguduse õpetaja Mihkel Kukk, koguduse jutlustaja Riina Kaukver ja vabakoguduse pastor Matthew Edminster. Muusikaliselt teenivad pasunakoor Aigar Kostabi juhatusel, Riinimanda koor Urve ja Pärt Uusbergi juhatusel jt.

Esimese jõulupüha jumalateenistust Tallinna Kalju Baptistikoguduses näeb 25. detsembri südapäeval.

Jõulupühadel saab ETV ekraanil näha eelnevate aastate "Jõulutunneli" laule. Päris uut jõulumuusikat pakub 24. detsembri õhtul ekraanile jõudev saade "Jõuluime", kus Gustav, Mirtel ja Marta leiavad mänguhoos võlutähekese, mis tõmbab nad enneolematusse seiklusesse Tallinna vanalinnas. Oma teel kohtavad nad tuntud Eesti artiste, kelle lauluviis meelitab tähekesest välja uusi vihjeid, mis juhatavad omakorda Lenna, Ivo Linna ja teiste armastatud muusikuteni.

25. detsembri õhtul kell 22 pakub eestlastele igiomaseid laule suurkontsert "Muinaslugu sinilinnust". Kontserdil kõlab 18 eestimaist hitti aastatest 1945-1980, mis on nüüd saanud uue ja põneva kuue. Laule esitavad meie parimad solistid, nende seas Maarja-Liis Ilus, Koit Toome, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar jt.

25. detsemberil jõuab läbi kogu päeva eetrisse heategevusprogramm "Jõulutunnel". Tänavu kogutakse annetusi selleks, et seada sisse liikumispuudega inimestele mõeldud treeningsaal. Stuudiosse on palutud toredaid külalisi, et rääkida heategevusest ja hoolimisest ning abivajaja märkamisest. Muusikat pakuvad stuudios Ott Lepland, Inga ja Toomas Lunge, Sandra Nurmsalu, Rasmus Rändvee jt.

Tänavu toob "Jõulutunnel" vaatajateni ka kaks kontserti Niguliste muuseumist. Neist esimesel esineb Eesti üks parimaid koore Collegium Musicale ning teisel kontserdil esitavad südamlikke laule Birgit Sarrap, Pearu Paulus, Tanja Mihhailova, Mikk Saar, Beyond Beyond ja vokaalansambel Others.

"Jõulutunneli" kampaaniaga on sel aastal liitunud ka Raadio 2 - valides R2 aastahitti, saavad kõik soovijad anda oma panuse ka "Jõulutunneli" heaks.

Jõulu teise püha hommikul rõõmustab oma kontserdiga "Vähemalt täna" televaatajaid Eeva Talsi. Nostalgiat pakub Eduard Vilde draamaloomingu paremikku kuuluv "Pisuhänd", õhtul toob ETV aga vaatajateni suurejoonelise saate "Eesti Spordihetk 2016", kus ETV sporditoimetus võtab aasta kokku. Saatejuhid Aet Süvari ja Tarmo Tiisler on Eesti tippsportlased ja -treenerid kutsunud Kõltsu mõisa, et üheskoos vaadata tagasi lõppevale olümpia-aastale ning vestelda tippsportlase argipäeva võludest ja valudest. Pühade õhtusse mahub ka eelmisel aastal valminud ja mitmeid auhindu pälvinud film "Vehkleja".

27. detsembri õhtul näitab ETV Aarne Rannamäe mälestuseks valminud saadet "Ajakirjaniku ajastu". Õhtul pärast "Aktuaalset kaamerat" on aga eetris Joonas Hellerma intervjuu president Kersti Kaljulaidiga.

28. detsembril saab ETV ekraanil näha Lätis valminud filmi "Toomas mulkide maalt", mis portreteerib president Toomas Hendrik Ilvest. Õhtul jõuab ekraanile kahe legendaarse naise - Marlene Dietrichi ja Greta Garbo kirglikku omavahelist duelli paljastav dokumentaalfilm.

ETV2 kostitab toredate lastesaadete ning hea filmivalikuga

Jõulud tulevad ETV2 seltsis soojad ja meeleolukad. Lastele on kavas mitmeid mõnusaid lastefilme, ning jõululaupäeval kutsuvad klounid Piip ja Tuut kõiki piprakööki, kus jagub nii piparkooke kui ka häid laule.

Õhtuti kell 19.30 pakub ETV2 vaatamiseks südamlikke dokumentaalsaateid kutsikate ja kassipoegade imelisest maailmast. Kaamerasilm jälgib, kuidas saavad loomalastest pärast pesakonnast lahkumist inimese parimad sõbrad.