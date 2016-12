Telefirma HBO kinnitab, et “Troonide mängu” sõsarsarja sünd on järjest tõenäolisem.

Superseriaali on jäänud vaid 13 osa, millest viimased jõuavad eetrisse aastal 2018. Kirjanik George R. R. Martin on avaldanud lootust, et tema fantaasiamaailm jätkuks ka televisioonis.

Briti lehe Independent andmeil on HBO tegevjuht Richard Piepner kinnitanud, et uue seriaali mõtet toetavad ka produtsendid. “Praegu keskendume “Troonide mängu” lõpetamisele sellise energia ja põnevusega, mida meilt oodatakse. Samal ajal töötleme teiste võimaluste algjärke.”