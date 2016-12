Ask Men on koostanud juhendi selle kohta, kuidas pikkade pühade ajal hoiduda kõhukese kasvatamisest ja "sangade" tekkimisest. Usutavasti töötab see ka rasvase seaprae, liharohke hapukapsa ja verivorsti ohvritele.

Uue aasta algus on täis neid "Uus aasta, uus mina" inimesi. Kasuta seda eelisena. Tead kedagi, kes tahab trenni teha? Kas Peeter turundusest räägib pidevalt, kuidas ta jõusaalis käib? Suurepärane! Haara sellest kinni. Selles pole midagi imelikku, kui uues energias inspiratsiooni leitakse. Ühelt poolt on sul trennitegemise ajal seltsi ja teisalt võib juhtuda, et saad partneri, kellele trennitegemise osas motiveerivalt aru anda.

Puuviljad, mitte praetud toidud

Tänaseks oled ilmselt juba kursis, et praetud toit pole sulle hea. Püüa sellest iga hinnaga eemale hoida. Praetud toitu vältides ennetad ühtlasi eesnäärmevähki, suhkruhaigust ja südamerabandust. Eelista töötlemata toite ja võta menüüsse toiduaineid, mis sisaldavad rikkalikult kiudaineid, eriti puu- ja juurviljad, täisteratooted ja kaunviljad. Nii väldid einetevahelist tühja kõhu tunnet ja sul on terve päeva jooksul rohkem energiat.

Too treeningutesse vaheldust

Vormisaamine on nii keerukas kui ka väljakutset pakkuv. Püüa pühade ajal oma treeninguid mitmekesistada. Spordisaalid on suuremalt jaolt tühjad, aga kuna äri peab siiski käima, on mitmed treenerid ja treeningud siiski saadaval. Hüppa mõnda uude trenni. Mine jooksma, ujuma või pikale pohmellipeletamise jalutuskäigule. Treenimine aitab sul hoida uue aasta eel motivatsiooni ja võib saada ka sinu edaspidise treeningrutiini osaks.

Võta endale vaikset isiklikku aega

Vormi saamine ja vormis püsimine on nii füüsiline teekond kui ka vaimne ja isegi hingeline. Sa lood uut inimest. Kuna see on pingeline ja nõuab enesedistsipliini, siis on oluline sealjuures ka meditatsiooni läbi rahustada oma mõtteid ja puhuda vaimu lõkkele. Kasuta näiteks Headspace'i äppi. Võta minutike uuesti ühendumiseks ja enda fookuse paikapanemiseks. Igapäevaselt keskendume välistele jõududele. Aga sa vajad hetke, et oma vaim segajatest tühjaks teha. Tee seda nüüd, vabadel päevadel, mil sul pole nii kiiret,

Hakka tänavavõitlejaks

Pühad toovad sageli kaasa reisimist. Mis tähendab, et sa oled eemal oma kodusest jõusaalist ja tavapärasest trennirežiimist. Avasta muid võimalusi. Tee pikki jalutuskäikusid kohtades, kus sa pole varem käinud. Kui oled kinni hotellis, siis lae alla Nike Training Club äpp või sisesta YouTube'i "visual workout". Ära lase reisimisel saada treenimise katkestamise põhjenduseks. Kui sul on põrand, siis on sul ka treeningsaal.

Leia väljakutse