Mida teeksid sina, kui avastaksid oma jõulukuuselt mürgise ja mõnusalt lebava mao?!

Austraalias Victorias avastas naine, et tema ehitud kuusele on siginenud kusagilt mügimadu, kes mõnusalt oksale end laisklema sättinud, vahendab The Sun.

Fotol on näha, kuidas tiigermadu on ehitud kuusel omale mugava koha leidnud.

Naine elukat ise näppima ei läinud ja kutsus kohale maopüüdja Barry Goldsmithi, kes 20 minutiga mao puult kätte sai.

