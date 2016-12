Tallinnas Narva maanteel asuva restorani Yui eesmärk on luua side Jaapani ja Eesti vahel. Sõna "yui" tähendabki jaapani keeles "sidet" või "ühendust".

Jaapan ja Eesti on sedavõrd kauged riigid, kuid ometi on neis lisaks erinevustele ka midagi sarnast. Jaapani restorani Yui omanik Satoshi Takano ja direktor Shintaro Takakura kommenteerisid: "Eestlaste ja jaapanlaste suur erinevus on töö- ja eraelu lahus hoidmine. Kui Jaapanis on sage nähtus, et peale tööd minnakse kolleegidega koos välja aega veetma, siis Eestis see nii levinud pole. Üldiselt aga on eestlased ja jaapanlased sarnased oma iseloomujoonte poolest – häbelikud, kannatlikud ja külalislahked."

Kuidas aga Yuis seda sidet luuakse? Menüüst leiab nii autentset jaapani toitu kui ka fusionit eesti köögiga. Aga palju enamatki! See on elamus! Nagu üks klient on kunagi öelnud: astunud Yui uksest sisse, unustas ta, et väljas on Tallinna kesklinn tiheda liikluse ja lörtsisajuse ilmaga, see kõik oli elamus.

Kuigi Jaapanis jõule traditsiooniliselt ei tähistata, siis kommertspühana on need siiski olemas. Nagu igal pool mujal maailmas, on poed ja tänavad ehitud tuledega.

Muide, üks kummastav fakt on see, et Jaapanis süüakse jõulude ajal KFC kana, mis tellitakse nädalaid ette. Eestis KFC-d pole ja ka Yui jääb oma liistude juurde – autentne Jaapani toit. Meie menüüs on näiteks pearoogade all krõbe nanban kana kodutehtud tartar kastmega (mis on peakoka soovitus). Samuti hakkasime just pakkuma toitvat lõunamenüüd, kust leiab nii karaage kana kui ka nanban kana lõuna. Restorani üks populaarsemaid roogi on tempura valik. Me pakume ehedat, õhkõrna ja krõbedat tempurat. Sushirestorane leiab eestis palju, kuid ehtsat tempurat on keeruline väljaspool Jaapanit leida.

Eripakkumisena on jõulupühadel saadaval rikkalik sushi-koogike. Rohkem infot leiab kodulehelt või Facebooki lehelt. Yui on talviselt ehitud ja meeleolu on ka siin pidulikum. Kel verivorstidest ja seapraest küllastus tekkinud või soovib lihtsalt jõulušopingu vahel end kosutada, saab meid külastada ka jõulupühade ajal, kui oleme avatud kõikidel päevadel (24.-26.12) kell 12.00 – 20.00.

Seltskondadel või peredel on võimalik kasutada VIP tuba eriti eheda jaapani piduliku õhtu kogemiseks.