Üks otsijatest on Norio Kimura (50), kes kaotas tsunami tõttu oma isa, abikaasa ja 7aastase tütre Yuna. Seni on ta otsingute käigus leidnud osa oma lapse koolivormist ning ühe jalanõu. "Yuna ei ole päriselt siin, kuid see on tõend tema eksisteerimisest ning sellest, et ta viibis siin," sõnab Norio uues dokumentaalfilmis, mis esilinastub täna õhtul kanalis ABC.

Jalanõu, mida Yuna Kimura kandis 2011. aasta 11. märtsil (Reuters / Scanpix)