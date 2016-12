Eesti parim kulturist Ott Kiivikas jagas Õhtulehega oma jõulumälestusi, rääkis kinkide tegemisest ja soovis kõigile meie lugejatele kauneid jõulupühi.

"Ma soovin teile, et tuleval aastal oleksite te lihtsalt paremad inimesed ja ütleksite sooje sõnu, mis teil südamest tulevad. Et oleks vähem igasugust kadedust, üksteisele ärategemist. Et oleks rohkem rõõmu lihtsalt headest sõnadest ja soojadest soovidest," kõlas Kiivikase südamlik pühadetervitus.

Vaata rohkem videost!