Kui aasta tagasi tuli oma töötasuga keskmiselt, hästi või väga hästi toime 67% töötajatest, siis sel sügisel oli neid 72%. Töötajad, kes hindasid oma majanduslikku toimetulekut palgaga keskmiseks või heaks teenisid 861 eurot või rohkem kätte, näitavad Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringu värsked tulemused. Ka oma palgaga rahulolevate töötajate osatähtsus on mõnevõrra kasvanud – novembris 2016 läbiviidud uuringus osalejatest oli oma põhipalgaga rahul 36%, rahulolematuid oli 40%. Aasta tagasi oli töötasuga rahulolematuid 46%, kaks aastat tagasi 57%. Suurem on rahulolematus lisatasude teenimisvõimaluse ja tööandja pakutud soodustustega – lisatasudega ei olnud rahul 47% ja soodustustega 42% selle aasta sügiseses uuringus osalenud töötajatest. Töötajate keskmine netotöötasu on aastaga kasvanud 5,5% ja mediaan netotöötasu 4,7%. Keskmine netopalga ootus on kasvanud 8,3% ja on 1456 eurot. Mediaan netopalga ootus, millest pooled töötajad soovivad rohkem ja pooled vähem palka saada, kasvanud ei ole, olles jätkuvalt 1200 eurot kätte.

Töötajate palgaootus on tavapäraselt 30% suurem kui saadav töötasu ja iseloomustab palka, mille pakkumisel enamus töötajaid on valmis töökohta vahetama. Palgaootus on kasvanud rohkem seadme- ja masinaoperaatorite ning müügi- ja teenindustöötajate ametirühmas.

Töötasu kasv ei tähenda, et kõigil töötajatel on sellisel määral põhipalk või kogu töötasu kasvanud. Uuringus osalenud töötajatest oli töötasu võrreldes eelmise aasta oktoobriga kasvanud 43%-l. 38%-l töötasu muutunud ei olnud, 10% oli see langenud ja 9% ei saanud võrrelda, kuna ei töötanud aasta tagasi. Kolmandiku (34%) töötajate töötasu muutust mõjutas oluliselt töökoha vahetus ja teise organisatsiooni tööle minek. Põhipalk oli 2016. a. muutunud üle pooltel (53%) töötajatest. Riikliku alampalga tõus oli mõjutanud oluliselt pea veerandi (23%) töötajate töötasu muutust. Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid, töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.