1. Ei ole olemas ühtegi võluvitsa, mis teie probleemid teie eest ära lahendab. Ka ei tee seda mina. Suhte alus on koostöö, rääkimine, mõistmine, vabadus olla sina ise, ausus, seda nii enda kui partneri vastu. Kui teil tekivad juba sellised kahtlused kaaslase suhtes, siis mida see sinu kohta ütleb? Kui oled juba oma mõttes sellised küsimused loonud, siis millest see tuleb? Sa eelistad enne tulla oma muredest rääkima minuga, kuigi sa peaksid selle asemel tegema seda oma teise poolega.

3. On palju neid, kes tahavad kohe ratsa rikkaks saada. On neid, kes tahavad maagia abil endale meest või naist saada – oma 40 protsenti neist, kes minu juures käivad. Aga saadan nad alati uksest välja. Mul ei ole võluvitsa, millega saaksin inimese saatust kahe päevaga muuta. Ma võin seda teha, aga kui teen, maksab inimene selle eest mingi aja pärast. Millega ta maksab, seda ei tea. Mina ei soovi endale karmat peale ega soovi ka sellele inimesele halba. Soovitan kõigil teha rohkem tööd iseendaga, mitte jääda lootma.“

4. Arvan, et armastust ei saa ega pea õpetama. Armastus peab olema täiesti vaba. Inimesed tulevad sinu ellu ja lähevad. Tõeline armastus ei kao kunagi, ollakse koos või lahus.

5. Eriti kodumaal on minu juurde tulijatest paljud olnud hirmul ja saanud peale omale programmi kaardilugejate juures, kes lihtsalt hirmutavadki teid oma needuste jutuga. Selleks, et ikka te alati tagasi läheksite ja seni hirmust palju kasu neile toote oma ostudega. Kallid inimesed, ma soovitan alati enne mõelda sügavalt, kas ja miks minna. Meie hingele on antud see elu elamiseks ja ise kogemiseks, mitte saada ette kirjutatud raamatuks. Ole julge, astu vastu oma hirmudele elus ja leia ise lahendused, leia üles oma südamehääl ja sa ei pea kunagi otsima vastuseid kaartidest, ega kuulma needustest.

6. Vajalik on keskenduda eelistele, nautida edu, saavutusi ning mitte lasta end morjendada ebaedust. Usuke mind, kallid naised, kohe, kui õpite end hindama, avanete kui roos.

7. Kui soovid endale vabadust, mis sul kunagi lapsepõlves oli, lase vabaks kõikidest hinnangutest ja süütundest. Ära lase kellelgi öelda, et sa pole piisavalt hea või et sa ei tee nii, nagu raamatus kirjas. Julge olla sina ise! Pea meeles iga päev seda mantrat: enne kui sa mulle hinnangu annad, proovi mind armastada.

8. Armastus on lihtsam, kui arvame. Me ise elame selle keeruliseks, sest nii on huvitavam.

9. Et armastus sinu kodus ja peres püsiks, kasuta kaneelipulka, roosat kvartsi ja botswana ahhaati. Lisa need ümber punase küünla. Aseta selline kooslus perepildi taustale. Väga hästi toimib! Punane lips seo vasaku voodijala külge peatsisse! Võiks kodus põletada ka vastavalt tundele kaneeliviirukit. Kaitseks soovitan ma võtta mustad pipraterad, punased pipraterad, turmaliini, rosmariini, salveid purusta. Aseta need musta kotti ning kui tahad perele kaitset, aseta oma perepildi juurde selline kotikese kooslus. Sinna juurde põletamiseks hall küünal! Küünalt põletad vastavalt oma tundele. Kui tahad kodu kaitset, siis aseta selline kotike omale esikusse, ukse juurde.