Eile kell 4.30 sai häirekeskus teate tulekahjust Pärnus Kivi tänaval. Teataja sõnul läks vannitoas midagi põlema. Päästjate saabudes selgus, et eramu vannitoas oli toimunud seinale kinnitatud prügikastis põleng, kuid see oli ise kustunud.



Päästjad kontrollisid võimalikku tulelevikut ning ventileerisid ruumid. Esialgsel hinnangul võis tuli alguse saada prügikasti visatud suitsukonist.



Päästjad tuletavad meelde, et siseruumides suitsetamine ei ole soovitatav. Kui seda siiski mingil põhjusel väljas teha ei saa, tuleb toas suitsetades olla kindel, et kustutate suitsuotsa korralikult. Väike hoolimatus oma turvalisuse ning tervise osas võib teile tähendada nii kodu kui ka elu kaotust.

Nüüd ülejäänud teadetest, mis möödunud ööpäeva jooksul toimunud:

JUHTUMID PIIRIL: