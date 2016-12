Kontsadel pidutsenud naine andis väsinud jalgadele rahu McDonaldsi toidukotte jalavarjudena kasutades.

Cardiffis pidutsemas käinud naine ei häbenenud kingi jalast heitmast, et nende asemel kiirtoiduketi toidukotti jalatsina kasutada, vahendab Metro.

Jalad said puhkust.

Julgest ja geniaalsest naisest tehtud foto on aga veebis ringlema läinud ning palju kiitmist leidnud.

This girl literally used McDonalds bags as footwear. We must find this creative soul pic.twitter.com/Kw5RACWJDB