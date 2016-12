"Kuuldavasti pidid lahked türklased meile tasuta mošee ehitama, isegi maa sinna alla ostma. Ja leidub inimesi, kes küsivad lihtsameelselt: miks mitte? Silme ette tuleb "Rehepapi" roosat seepi söönud mats, kes oigab kõhuvalu käes. Peaasi et tasuta sai," kirjutab Martin Helme.

"Kui me ei taha, et hoogustuva sisserände ja siinse elanikkonna islamiusku pööramise kaudu hakkaks Eestis moslemite hulk kiiresti suurenema, siis tuleb mošee ehitamisele selgelt ja valjult vastu olla ning mošee ehitamata jätta," on Helme kindel.

