Staari abikaasa Frederic von Anhalt kinnitas täna, et legendaarne näitlejanna Zsa Zsa Gabor suri 99 aastaselt infarkti tagajärjel. Naine heitis hinge kodus pere keskel.

9 korda abielus olnud Gabori peetakse üheks esimeseks staariks, kes oli tuntud põhiliselt selle poolest, et oli ta oli lihtsalt tuntud. Tänapäeval on see tavaline, kuid aastakümneid tagasi mitte.

Hiilgeaegadel oli kaunitar tuntud oma vaimuka jutu tõttu. "Ma olen suurepärane majapidaja. Iga kord, kui mõne abikaasa maha jätan, pean ta maja endale," muigas ta näiteks.

Suure ametlike abielude arvu tõttu olevat Gabor saanud isegi oma ema käest tõreleda. "Sa ei pea ju iga mehega abielluma, kellega magad," olevat ta tütrele turtsatanud.

Saatuslikuks saanud infarkt oli Gaboril juba kolmas. Viimastel aastatel maadles ta suurte terviseprobleemidega ning sõltus täielikult oma abikaasast. Juba 15 aastat tagasi jäi naine autoõnnetuse tagajärjel ratastooli ning 6 aastat tagasi amputeeriti staaril infektsiooni tõttu jalg.