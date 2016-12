Nädalavahetusel astus abiellu tunnustatud ajakirjanik Indrek Treufeldt (47). Mees kinnitas Publikule, et tema ja ta kallim Kaire Rääk laulatati Tallinna toomkirikus parimate sõprade juuresolekul.

Veel juunis rääkis mees Postimehele, et tal pole seni isiklikku elu eriti olnudki, sest töö on võtnud kogu ta aja. Treufeldt tunnistas, et on siiani oma tunnetel blokki ees hoidnud ning eraelumärke eiranud. Juuni keskel mõtiskles ajakirjanik, et ilmselt polnud ta varem suhteks üldse valmis või oli valet tüüpi naistega kokku puutunud, näiteks romantikasõltlastega. Suhe Kaire Rääguga olevat aga midagi hoopis teistsugust.

Sama kuu lõpus kihlumine kinnitaski, et õige kaaslane on lõpuks leitud. Treufeldt kommenteeris toona Publikule, et kihlumine oli lihtne ja rõõmus sündmus ning tuli spontaanselt. "Oleme Kairega väga õnnelikud," ütles ta ning lubas peagi hakata pulmaplaane pidama.

Möödunud nädalavahetusel jõudis paar Tallinna toomkirikus abieluranda. Treufeldt rääkis Publikule, et rõõmsale sündmusele elas kaasa umbes sada inimest. Pidu aitasid korraldada head sõbrad ja abilised. Pühapäeval sõitis värske abielupaar Floridasse mesinädalaid pidama.

Juunis Postimehele antud intervjuus tõdes Treufeldt, et sooviks väga ka lapsi. Mees kinnitas, et isaks saamine on absoluutselt tema teema, kuid plaani järgi peret luua ju ei saa. Loodetavasti varsti Indreku unistus ka täitub!