Präänik missugune: kohtu eurosaadikuga – ja võid võita reisi Brüsselisse!

"Minul ei ole vahet, kas oled eestlane või venelane, kõigi rahvustega on ju võimalik sõbralikult ja rahulikult läbi saada," ütleb vene memm, kes on Narva tulnud kuulama Yana Toomi korraldatud aastavahetuskontserti.

Narva Geneva kultuurikeskuse saal on pühapäeva lõunaks puupüsti inimesi täis. Euroopa Parlamendi liige, keskerakondlane Yana Toom on kutsunud narvalased aastavahetuskontserdile, kus peale eurosaadiku sõnavõtu esineb ansambel Zlatõje Gorõ. Inimesi on tõenäoliselt kohale meelitanud ka see, et kõigi saalisolijate vahel loositakse istekohtade järgi välja tasuta reisid Brüsselisse.

PEOKORRALDAJA: «Kui inimesed küsivad, mis tulevik meile toob, ütlen ausalt, et Eestit ootavad ees keerulised ajad,» ütleb Yana Toom, kelle sõnutsi Eesti vajab plaani B juhuks, kui midagi läheb valesti. (Sergei Stepanov / NPA)

"Ma pole kunagi elus midagi võitnud!"