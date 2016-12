Loomulikult kasutas seda võimalust ära ka võitja Swami Dashi. Marilyn Kerro on tunnistanud, et peab teda seekordses tuleproovis enda peamiseks konkurendiks. Kahjuks ei vedanud sisetunne eestlasest selgeltnägijat alt ja tal tuligi Swami Dashile alla vanduda. Siiski ei paistnud Kerro vähemalt sotsiaalmeediasse jõudnud fotode järgi kaotusest seekord nii löödud olevat kui eelmisel korral.

Kuigi finaalsaade jõuab Venemaa televaatajate ette alles 24. detsembril, oli võidutseremoonia laupäeva õhtul, vahendab Publik. Nimelt lõppes rahvahääletus laupäeva õhtul kell kümme. Sotsiaalmeediasse lekkis info aga peaaegu kohe pärast võitja väljakuulutamist. Maja, kus lõputseremoonia toimub, on alati saate fännidest ümbritsetud ja võitjal on tavaks rahva ees võidutrofeega poseerida.

Kerro on "Venemaa selgeltnägijate tuleproovis" kolmel korral osaledes alati finaali jõudnud. Sellegipoolest ei uskunud keegi Eesti sensitiividest seekordse finaali eel kindlalt meie nõiapiiga võitu.

Tähetark Igor Mang spekuleeris laupäevases Õhtulehes, et Kerro võib küll võita, aga hästi on ka siis, kui ta teiseks tuleb. Mang rõhutas, et Venemaa "Selgeltnägijate tuleproov" pole lõpuni aus mäng.

Sama arvas "Eesti selgeltnägijate tuleproovis" teiseks jäänud Jelena Kanda, kes on samuti püüdnud Venemaa nõiasaatesse pääseda ja teab, et see pole sugugi lihtne.

Jäneda nõid Ille Lepasepp oli kindel, et Kerro ei saa võitu. Nõia meelest on tema võimed vaid mäng ja ta tegevat saatanaga koostööd. Skepsisega suhtus Kerro võimetesse bioenergeetik Andrus Allikveergi, kes arvas, et ta on proff vaid asjaarmastajate seas ja osa "Venemaa selgeltnägijate tuleproovi" episoodid on kindlasti lavastatud. Samuti oli Kerro põrumises veendunud astroloog Edda Paukson, kelle meelest ta tormas liiga kiiresti uuesti võistlustulle. Paukson arvas, et selgeltnägija oleks pidanud aasta või paar ootama, enne kui taas tuleproovist osa võtab. Astroloog ütles, et Kerro suurim probleem on praegu väsimus. Veel tõid sensitiivid välja, et Venemaa nõidade tuleproovis hääletavad venelased finaalis ikkagi rahvuskaaslaste poolt, mitte ei krooni võitjaks eestlasest Kerrot.