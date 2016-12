"Me teame omast käest, kui oluline on see muusika, mida sa väiksena kuulad ja missuguse jälje see sulle eluks ajaks jätab. Mida sa kuulad nelja-viieaastaselt, neid laule mäletad elu aeg. Meil on väga hea meel, kui 80 aasta pärast meie laule mäletatakse," ütleb Metsatöllu trummar Marko Atso. Seepärast kutsusidki töllud lapsed Rock Cafésse.

Laupäeval avanesid Rock Café uksed veidi tavapäratul ajal ja veidi tavapäratule publikule. Päeval kell kaks tunglesid rokiklubi ukse taga väikesed poisid ja tüdrukud koos vanematega, et pääseda Metsatöllu kontserdile "Ka noore hundi rind on rasvane".

Kaks umbes viieaastatst põngerjat arutasid, et huvitav, kas "Hundi süda sees" tuleb ikka ettekandmisele.

ROKK EI KÜSI VANUST: Nelja-aastane Nelli kuulab Metsatöllu muusikat hea meelega. Teda nakatas mõistagi isa Taavi (keskel taga) eeskuju. (Alar Truu)

Enne kontserti läheb lava ees mölluks