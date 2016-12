Paide lähedal elav Katrin sõitis eile pärastlõunal Paidesse sisseoste tegema ja otsustas vahelduse mõttes liikuda harjumuspärase põhitänavate asemel mööda äärelinna. Mündi tänavale jõudes nägi ta enda ees kätega vehkivat sinise jopega meest, kes oli koos koeraga õues jalutamas. Mees proovis tungivalt köita Katrini tähelepanu, et too oma auto kinni peaks.

Veidi enne üht päeval sai häirekeskus kõne, et Paide linnas põleb kahekorruseline elumaja. Katrin lisas, et hoones võib olla inimene. Sinise jopega mees oli enda sõnul näinud kedagi aias liikumas ja arvas, et see keegi võib veel majas olla.

Samal ajal, kui Katrin selgitas häirekeskusele, kus-mis toimub, võtsid maja neelavad leegid jõudsalt hoogu. "Nägin, kuidas aknad puruks lendasid. Tuli levis nii kiiresti, et ma poleks seda iialgi uskunud. See oli tõeline ehmatus!" rääkis Katrin.

Tuli oli juba levinud katuse alla, kui Katrin ikka veel dispetšeriga rääkis. Tema närv hakkas juba mustaks minema, sest küsiti maja ja selle asukoha kirjeldust, kuid päästjaid polnud kuskil näha. "Mida te küsite, tulge kohale!" ütles ta dispetšerile, kes omakorda kinnitas, et päästjad on juba teel.

Tõepoolest, loetud minutitega jõudsid kohale esimesed päästjad Paidest. Päästjaid tuli ka Türilt ja Aravetelt, et kustutada maja, mille igast avausest tuli välja paksu musta suitsu.

Maja tagant leidsid päästjad peremehe, kes oli hoonest omal jõul välja saanud. Päästjad andsid vingumürgituse ja põletushaavadega mehe kiirabile, kes viisid ta Tallinna haiglasse.

Päästjad pidid katust lammutama, et kustutada leeke ja jõuda tulepesani. Tuba, kus tuli alguse oli saanud, hävis täielikult koos kõigega, mis seal oli. Millest tulekahju alguse sai, ei osanud päästjad kindlalt öelda. Teada on, et majas ei olnud küttekoldeid ja sooja andis vaid elektripuhur. Tulest said päästjad jagu kell 15.40.

Naabrid teadsid mainida, et maja oli pungil täis igasugu kraami ja oli omaette ime, et see polnud varem põlema läinud. Tulekahjus kannatada saanud majaelaniku kohta on teada, et tal on vaimseid häireid ja ta liikus harva väljas. Mõne kuu eest üritati meest ravile saata, kuid väidetavalt ei võtnud psühhiaatriakliinik teda vastu. Ka hooldekodusse ei saanud meest sunniviisiliselt paigutada.