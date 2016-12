Roherähn ja mullamutt annavad märku, et tänavu on oodata valgeid jõule.

"Ühel päeval käis roherähn mul lindudele pandud toidulaual. Ja tema juba niisama metsast välja ei tule. Ta tunnetab, et nüüd tuleb midagi tõsisemat," ennustab Metsavanaks hüütav ilmatark Arvo Saidla.

Et jõulud tulevad lumega, on Metsavana korrutanud juba suvest alates. Ka nüüd, kui ilm on vesine ja jõulud vaid nädala kaugusel, ei muuda ta meelt. Märgid, mida tema loeb, näitavad nii.

Varem lubas Metsavana, et ilm hakkab jahenema pärast nigulapäeva ehk 6. detsembrit. Siis on ka noore kuu algus. "Tuuled on kohutavalt keerutanud ja seepärast ongi vihma ja lörtsi ning samas on teinud mõni kraad külma. Andresepäeval [see oli 30. novembril] oli ka hommikul tuul lõunast, õhtuks keerutas külma kaare peale ja hommikuks oli jälle sajutuule peal tagasi."