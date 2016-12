Groznõis on detsembri lõpus politseinikke rünnatud juba neljal aastal järjest. Tänavu algas tulevahetus ööl vastu pühapäeva, kui seda tehti kesklinnas Putini prospektil. Ramzan Kadõrov teatas, et tulevahetuses hukkus neli ründajat, kaks haavatut on haiglas – nende seas ka 18aastane tütarlaps, kellel tuli amputeerida jalg.

Videosalvestis öisest tulevahetusest ja politseiauto kaaperdamisest ilmus Youtube’i peaaegu silmapikselt.

Veidi hiljem selgus, et ründajaid oli palju rohkem, kui Kadõrov Instagramis teatas. Päeval algas Putini prospektil uuesti tulevahetus ja seal kärgatas üle linna kõlanud plahvatus. Lahing kandus ka kaugele äärelinna ja internetiväljaanne Kavkazski Uzel teatas, et surma on saanud neli politseinikku. Kolm neist hukkusid öösel esimeses rünnakus Putini prospektil, neljas leiti Groznõi külje alt asulast. Portaali hinnanguil oli osalt ISISega seotud ründajaid vähemalt 16. Kohalikel andmetel olid nad 18–20aastased sealsed elanikud, kuid paljud lahkusid kodunt ja andsid vandetõotuse Islamiriigile.