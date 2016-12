Poolas olid eile tuhanded protestijad kolmandat päeva tänavail. Reedel algasid tänavameeleavaldused, kui valitsev partei teatas, et piiratakse ajakirjanike pääsu parlamendi istungitele.

Opositsioon vastas sellele parlamendi kõnetooli hõivamisega ja arutelu riigieelarve üle viidi väiksemasse kõrvalsaali. Opositsioon peab seal korraldatud hääletust seadusvastaseks. Inimesed tulid tänavale sellekski, et avaldada meelt tänasest ametist lahkuva konstitutsioonikohtu eesistuja Andrzej Rzeplinski toetuseks. Meeleavaldajate hinnangul sunniti ta lahkuma, et vältida kohtu võimalusi peatada valitseva partei põhiseadusvastaselt kehtestatavaid seadusi. Meeleavaldajatega liitus ka kaks Poola endist presidenti. Eile kutsus president Andrzej Duda enda juurde opositsiooniparteide juhid, et otsida ummikseisust väljapääsu. Poola valitsuse demokraatiavastased sammud on äratanud pahameelt Euroopa Liidu juhtorganiteski. Seda rõhutas ka laupäeval Wroclawis kõnelnud endine Poola peamister, praegune Euroopa Nõukogu juht Donald Tusk.