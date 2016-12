New Yorgi osariigis Hudsonis märkasid –13kraadise külma käes lõdisenud inimesed öö läbi tänavale pargitud Subarus istuvat vanemat naist, kes näis olevat üdini külmunud.

Politsei oli loetud minutitega kohal, lõhkus ukseklaasi ja avastas seejärel, et tegu oli mannekeeniga. Autoomanik ärgitas terava sõnavahetuse politseinikega väites, et kasutab mannekeeni elustamisõpetust andes ja enne auto lõhkumist tulnuks ikka omanikult ka küsida. Politsei aga kinnitas, et kavatseb edaspidigi nii talitada, kui neile tundub, et inimene on hädas.