Vähk Nii romantilises plaanis kui ka seltskondlikus liinis on loota nauditavaid arenguid. Samas valitseb asjade kaotamise ja varguste suurenenud tõenäosus.

Lõvi

Võimaluse korral pühenda päev kodustele asjadele – olgu selleks siis perega lihtsat koos olemine või mingid kodused tööd. Aga koduga seondub ka passiivne puhkus – vedele diivanil, loe-vaata midagi vaimu ergutavat.

Neitsi

Oled nõudlik pisiasjade suhtes. Kui näed, et kellelgi on nööp lahti, kukud kohe seletama, et alasti ei ole eriti viisakas ringi kõndida. Võid olla ka tundlikum ravimite ja alkoholi suhtes.

Kaalud

Oled jälle oma „Kaaluliku“ iseloomu ohver. Püüad kõigile meeldida ja see omakorda tekitab raskusi otsuste vastuvõtmisel. Keegi võib püüda sind tuhvli alla libistada.

Skorpion

Kuu ja Liliti ühenduse tõttu Skorpionis peaksid hea seisma selle eest, et sa ei jätaks inimestele võltsi muljet. Tõmbad nüüd ligi uusi nägusid – ka neid, kes ei pruugi sinuga olla mitte kõige ausamad.

Ambur

Hajameelsuse tõttu võid sattuda koomilistesse olukordadesse. Jätad mulje, et oled võimeline ka iseennast kuhugi maha unustama...:). Samuti võid olla kas unetu või liigunine..

Kaljukits

Kui saad üle oma liigsest tõsidusest, võid nautida elu ja inimesi enda ümber. Kui aga hakkad ühe asja pärast muretsema, siis tunduvad ka kõik teised asjad ebarahuldavad.

Veevalaja

Täna hoolitse selle eest, et sa ei tõmbaks enda peale negatiivset tähelepanu. Samas või teiste huviorbiiti sattuda ka millegi positiivsega.

Kalad