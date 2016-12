Jäär Tänasel jõululaupäeval oled rahutus, kiirustavas ja veidi närvilises meeleolus. Sul on sada asja korraga käsil, mistõttu on kiirustamisest tingitud ämbrid kerged kolisema. Oluliste otsuste langetamine pole soovitav.

Lõvi

Mõni tunne või mälestus minevikust võib nüüd sootuks uues valguses paista. Samas ei tohiks selle tunde mõju all olles mingit olulist otsust vastu võtta.

Neitsi

Pead ehk kiiresti langetama mõne otsuse või valima poole konfliktses situatsioonis. Oled sunnitud jõulisemalt reageerima, kui ehk tahaksid. Keegi võib sind kuidagi provotseerida.

Kaalud

Seis võimendab pingeid seoses armukadedusega. Samas oled väga kirglik ning sobiva partneri olemasolu korral suudad tema lähedust eriliselt nautida. Ka võib täna keegi sinu suhtes tavatult käituda.

Skorpion

Tänasel jõululaupäeval on Kuu Skorpionis ja ainult heades aspektides. Mis tähendab seda, et tunned õhtuses peolauas end igati hästi. Hakkad tavalisest rohkem silma ja kõrva, mistõttu ära hakka liiga palju domineerima.

Ambur

Täna vaata, et sa ikka varud endale piisavalt aega, et õigel ajal õigesse seltskonda jõuaksid. Sa nimelt püüad olla mitmes kohas korraga ja see võib lõppeda sellega, et jääd mõlemast kohast ilma.

Kaljukits

Sinu jõulumeeleolu võib olla sügav – sulle võib tunduda, et saatus annab sulle ehk mingi märgi või vihje, mis aitaks sul langetada õigeid valikuid ja otsuseid.

Veevalaja

Sinus aktiviseeruvad omadused, mida püüad endas iga hinna eest maha suruda. See ei pruugi praegu aga õnnestuda. Selle asemel tuleks sul oma hingeprobleemid endale selgelt teadvustada.

Kalad