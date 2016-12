Kui mitte muu pärast, siis on Keskerakonna võimulepääsemine ja Reformierakonna opositsioonipingile saatmine vähemalt selle poolest kasulikuks osutunud, et kumbki erakond on mõistmas, kuidas täpselt erineb poliitika tegemine valitsuse ja opositsiooni seisukohast vaadatuna. Nii oleme vaid mõne nädala jooksul näinud varem ülikriitilist Keskerakonda õigustamas kobareelnõud ja pealt vaadanud, kuidas Reformierakond endise esimehe Andrus Ansipi suu läbi piinlikuks nimetatud ööistungit sama kobareelnõu takistamiseks veab.

Veelgi enam – reformierakondlasest rahvasaadiku napsitamine ühes vägijoogi töö ajal pruukimise õigustamisega viib kahtlemata nii mõnegi kodaniku häbitunde meie rahvasaadikute pärast uuele tasemele. Võiks ju öelda, et vähemalt saatis Reformierakonna esimest ööistungit senisest suurem kära ja vaatlejate tähelepanu, mis ongi ehk parim, mida opositsioonierakonnad juntimisega saavutada võivad. Kuid kas see peab ikka toimuma parlamendi hea maine hinnaga?

Küll aga ei tähenda see, et vaheaegadega venitamist ja ööistungeid peaks keelustama. Ei peaks – on ju vähe muid vahendeid, millega opositsioon saaks end kuuldavaks teha, ja isegi kui kriitika ei pääse seadusesse (vahetustega magavad koalitsioonipoliitikud jälgivad hoolikalt, et opositsioonierakondadel ei oleks muudatusettepanekute läbisurumiseks piisavalt hääli), jõuab see võimendatult valijateni. Seda muidugi juhul, kui kriitika ja sõnavõtud on sisulised – sama ettepaneku muutmine vaid ühe euro kaupa, nagu tegi Reformierakond möödunud nädalal, seda aga pole. Arvestades Reformierakonna varasemat kriitikat ööistungite suhtes, ei saa ka öelda, et erakond ei teadnud, et valmistutakse tegema täiesti tühja tööd. Tänu partei endisele peasekretärile teavad nad pealegi küllalt täpselt, palju see maksumaksjale maksma läks.

Sellest hoolimata võib peaaegu kindel olla, et koalitsiooni esitatud maksumuudatuste kobareelnõu saab alanud nädalal seaduseks. Uue valitsuse esimene suurem otsus on ühtviisi hea indikaator, millist uut kvaliteeti on oodata nii koalitsioonilt kui ka opositsioonilt.