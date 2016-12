Õhtuleht: Mida on Eesti teinud teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest edukamalt, et ükski pagulane pole siit mujale edasi liikunud?

Eero Janson, MTÜ Eesti Pagulasabi juhataja: Tõepoolest, Eestist pole lahkunud ükski siia kvoodikava raames saabunud rahvusvahelise kaitse saaja. Lätis ja Leedus on pilt teistsugune – mõne kuu eest olid Lätist pea kõik tolleks hetkeks ümberpaigutamisprogrammi käigus saabunud pagulased teadaolevalt lahkunud. Põhjusi on kaks.

Esiteks, Läti, nagu ka Leedu, võtab kvoodikava alusel vastu varjupaigataotlejaid, kelle paigutavad riiki jõudes majutuskeskusesse ning hakkavad alles siis nende ütlusi ja taotlusi üle vaatama. Et varjupaigataotlejad ei tohi töötada, peavad nad seal, käed rüpes, istuma keskmiselt kolm kuni kuus kuud, enne kui nende suhtes otsus tehakse. Eesti uurib aga kõike juba enne inimeste siia jõudmist, mis tähendab, et kui nad saabuvad, antakse neile juba lennujaamas rahvusvaheline kaitse ja nad saavad kohe kõik sotsiaalsed õigused, nagu näiteks õiguse töötada ja õppida.

Teiseks, kui Lätti jõudnud inimesed lõpuks oma taotluste kohta positiivsed otsused saavad, peavad nad hakkama otsima endale elukohta, mis on üsna keeruline. Seejuures on Läti sotsiaalsüsteem selline, et toimetulekutoetus, mida nad alguses muu sissetuleku puudumisel saavad, peab ära katma ka elukohaga seotud kulud, mis tähendab, et pärast üüri ja kommunaalkulude maksmist ei jäägi neile eriti enam raha kätte. Eesti vastuvõtusüsteemi puhul on aga korter leitud juba saabumise ajaks ning Eesti sotsiaalsüsteem, kus kehtivad samad reeglid kõigile meie elanikele, näeb ette, et peale toimetulekutoetuse kaetakse ka elamispinnaga seotud kulud, mis tähendab, et saabunu saab esimesed kuud rahulikult oma elu sisse seada, keelt õppida ja tööd otsida. Seega on eelmisel aastal kokku lepitud vastuvõtusüsteem meil üsna hästi välja kukkunud.

Need on osa väga praktilisi, süsteemsetest erinevustest lähtuvad põhjusi, miks Eestis ja Lätis on jõutud erinevate tulemusteni. Samas peame ka aru saama, et tihtilugu on inimestel edasirändamiseks arusaadavad põhjused, näiteks kui neil on mõnes teises riigis sõbrad või sugulased, kelle abiga oleks elu sisseseadmine tunduvalt lihtsam. Seetõttu peaks kogu Euroopa Liidu varjupaigasüsteem liikuma selle poole, et see võtaks pagulaste sidemeid liikmesriikidega paremini arvesse, vähendades sellega hilisemat edasirännet.