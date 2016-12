"Ma arvan, et ühtegi inimest ei tohi panna tegema asja, mida ta sisimas õigeks ei pea. Ma ei ole usklik aga käin kirikutes. Käin vaatamas, sest neid rajanud inimesed on püüdnud luua jumalakoda oma parima ilumeele järgi ning seetõttu on pühakodades kunsti ja ilu.

"Olen lugenud läbi mitmed usuõpetuse õpikud, katekismuse, peaaegu kogu piibli, samuti erinevaid käsitlusi usust ja usundiloost," kirjutab riigikogu liige Maris Lauri Facebookis. Ta lisab: " Aga ei ole minust saanud kristlast ega usklikku. Ja ärge hakake mind veenma või laitma, just selline olengi ning laske ka presidendil olla see, kes ta on."

President ei ole kordagi keelanud või laitnud kellegi kirikus käimist või arusaamist, et tegemist on usupühaga. Ta on öelnud, et tema jaoks ei ole tegemist usupühaga, ta ei ole usklik.

Millest ma aru ei saa, on see, et nii paljud nõuavad kirikus käimist ja jumalateenistusel osalemist inimestelt, kes seda sisemiselt ei soovi teha. Kas nad ei ole siis Kristuse looga kursis? Oluline on ju sisemiselt uskuda, mitte täita formaalselt kombeid! Või olen ma millestki valesti aru saanud? Kas tõesti teeb asja paremaks, kui keegi tuleb jumalateenistusele ja osaleb selles täites kombeid, mille sisu ja loomu ta ei mõista?

Ma ei käi jõulude ajal kirikus, ma jätan selle neile, kellele see on oluline osa pühadest. Minu jaoks on jõulud osa talvise pööripäeva tähistamisest - see on pärast pööripäeva esimene päev, mil päev läheb pisut pikemaks. Täpselt nii on ju ka jaanipäev päev, mil päev hakkab lühemaks minema. Ometi ei nõua me jaanipäeval (pühendatud Pühale Johannesele) kirikuskäimist, miks siis jõulude ajal?

Minu jaoks on jõulud valguse võit pimeduse üle. Valgus ja pimedus ei pea olema seotud usuga. Kellele on see Kristuse sünnipäev, las olla. Arvamusi ja tundmusi on mitmeid. Aga palun ärge sundige teisi inimesi tegema asju, mida nad sisemiselt õigeks ei pea!

Ja veel. Eestis on kirik ja riik lahutatud. Seega ei peaks olema kiriklikud toimetused ametlike tegemiste osa. Kui kellegi jaoks on oluline käia riigipühal või mõnel tähtsa sündmuse tähistamise juures ka kirikus, palun. Väga kena, et on jäetud aega näiteks vabariigi aastapäeval jumalateenistusel osalemiseks neile, kes seda soovivad. Aga ei tohi sundida inimest osalemast jumalateenistusel, kui tema jaoks pole sellel mingit sisemist tähendust.

Eesti keeles on piiblist tulnud sõna "variserid". Mõelgem, kas me tahaksime seda olla!"

