Riigikogu liige Oudekki Loone kirjutas Facebookis, et temal on siiralt hea meel, et Eesti president seisab julgelt sekulaarse ühiskonna eest.

"Mul on siiralt hea meel, et Eesti president seisab julgelt sekulaarse ühiskonna eest. Uskuge millesse tahate, jumalasse või maaemasse või lendavasse spagetimonstrisse, see on teie eraasi ja eravabadus," avaldas arvamust Loone.

Ta jätkas: "Riik peab kaitsma seda, et kedagi usu või mitte-usu pärast taga ei kiusataks, aga see on ka kõik. Kirik ja riik ei käi kokku, siis, kui me tegelikult tahame vabadust, kui me tahame pluralistlikku ühiskonda, mis ei suru kellelegi peale ühte ideoloogiat või ühte moraali."

"Inimene, kes tahab elada oma elu ilma kirikuga kokku puutumata, peab seda saama - ja seetõttu ei tohi riigiinstitusioonid kiriklikega kuidagi seguneda. Ja eestikeelne "jõul" sobib suurepäraselt nii pööripäeva kui Kristuse sünnipäeva tähistamiseks, ei ole vaja ühte tähendust peale suruda. Aitäh, Kersti Kaljulaid!" kirjutas Loone Facebookis.