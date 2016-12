USA järgmise presidendi Donald Trumpi (70) tütar Ivanka (35) hakkab oma isa administratsioonis täitma olulist rolli, sest tema õlule jääb osa harilikult esimesele leedile antavatest ülesannetest.

Loomulikult hakkab ka Trumpi abikaasal Melanial olema Valges Majas väärikas koht, kuid Ivankast saab Washingtonis näiteks külaliste võõrustaja ja nõunik, kes aitab oma isa näiteks peretoetuste ning kliimamuutuste küsimustes, kirjutab CNN.

Siiski kinnitas Trumpi meedianõunik Hope Hicks, et Ivanka täpseid ülesandeid pole veel paika pandud. Teada ei ole ka seda, milline roll on Ivanka abikaasal, kirjastajal ja ärimehel Jared Kushneril (35), kuid kinnitamata andmetel ei jää ka tema Valges Majas kabinetita.

Jared Kushner ja Ivanka Trump (Reuters / Scanpix)

Kushneril oli tähtis osa ka valimiskampaanias, sest ta oli koos Trumpi kolme täiskasvanud lapsega üks tema peamisi nõuandjaid.

Trump on varem öelnud, et tema pojad Donald Jr ja Eric võtavad enda kanda tema äride juhtimise, Ivanka ning tema abikaasa kolivad aga Washingtoni ja hakkavad tööle valitsuse juures. Ivankal ja Jared Kushneri peres kasvab kolm last.