Teemad, millega president Stanfordis tegelema hakkab on samad, mis talle on alati olulised olnud – infotehnoloogia ja julgeolekupoliitika. Muu hulgas on plaanis kirjutada raamat digitaalühiskonna toimimise aluste kohta.

Toomas Hendrik Ilvesel on abielust kolme naisega kokku neli last. Kui Luukas Kristjan Ilves ja Juulia Kristiine Ilves on juba täiskasvanud, siis tema ja Evelin Ilvese ühine tütar on alles 13-aastane.