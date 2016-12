Säravaim täht Eesti muusikataevas – Anne Veski – rääkis Õhtulehele muu hulgas oma perekondlikest pühadetraditsioonidest, saadud kingitustest ja lapsepõlve jõulumälestustest.

"Kuna mina olin selline kraakleja, kes mängis rohkem poistega ja jooksis õues ringi, siis ma ei mäleta, et mulle oleks mingeid erilisi kingitusi toodud. Kindlasti midagi kingiti. Aga meelde on jäänud suur nukk, kes tegi silmad lahti! Vot see oli tol ajal mingi maailmaime," meenutas Anne Veski talle lapsepõlves kingitud uuenduslikku mänguasja.

Vaata rohkem videost!