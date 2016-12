Kuigi vanemad õpetavad maast madalast, et valetada pole ilus, tuleb elus ette olukordi, mil väike valge vale päästab suurest tülist. Cosmopolitan on kirja pannud kümme enamlevinud valet, mida iga naine elus kasutama on pidanud, et ebameeldivast olukorrast välja tulla.

Tegelikult mõtled: "Sinu oma on ju palju parem ja ma unustan endale oma osta."

3. Kui su lemmiktöökaaslane räägib taga teist kolleegi, lubad talle: "Ma ausalt ei räägi kellelegi!"

Aga sageli kirjutad sellest samal ajal sõnumit oma kallimale, parimale sõbrannale ja teisele lemmikkolleegile.

4. Tuttava juurde sünnipäevale minnes ütled: "Palju õnne sünnipäevaks! Ma tõin sulle kingi, mõtlesin poes kohe sinule kui seda nägin."

Tegelikult kinkis selle kasutu asja sulle ämm möödunud aasta jõuludel, aga sa ei osanud sellega midagi peale hakata.

5. Olete kallimaga hilinemas kinno või peole, ta kiirustab sind takka ning sa rahustad teda: "Mul läheb viis minutit, värvin huuled ära ja siis saame minna."

Tegelikult sulged vannitoa ukse ning sul kulub järgmised 15 minutit, et endale vajalik meik teha.

6. Ütled suvalisele majanaabrile või juhututtavale, kes sind mingil põhjusel oma sünnipäevale kutsus: "Nii kahju, et ma just sel päeval linnast väljas olen. Aga järgmisel korral kindlasti tulen!"

Tegelikult püüad hiirvaikselt kodus püsida ja loodad, et oma valega vahele ei jää.

7. Su parim sõbranna teatab oma kihlusest, sa hüppad talle kaela ja ütled: "Palju õnne, kullake, mul on nii hea meel!"

Tegelikult mõtled: "Appi, mis minust saab? Kas sa tõesti jätad mu unarusse ega leia enam mu jaoks aega? No mul on hea meel küll, aga see mõte on nii hirmutav..."

8. Kui su ülemus saadab sulle öösel kell 2 e-kirja, mille pealkirjas seisab "kiire" ning pärib hommikul esimese asjana, kas tegid sulle antud ülesande ära, vastad: "Mulle sa küll midagi saatnud ei ole! Äkki läks rämpsposti?"

Tegelikult mõtled: "Hull peast! Miks ma peaksin töövälisel ajal tegelema tööasjadega?"

9. Tüütu kutt, kellest sa vähimalgi määral huvitatud pole, ei lõpeta sõnumite saatmist. Sa püüad olla viisakas ning talle vastata, sest peate ilmselt veel ühiste tuttavate tõttu palju kokku puutuma. Niisiis tuleb appi hädavale: "Kuule mul saab aku kohe tühjaks ja mul pole laadijat käepärast."

Tegelikult mõtled: "Telefoni akunäidikul on paksus kirjas 96%. Ma loodan, et sellest trikist on kasu."

10. Kui kallim küsib, kuhu need küpsised kadusid, mis ta eelmisel nädalal ostis, vastad: "Pole aimugi, äkki sõid ära?"