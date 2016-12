Neljapäeval-reedel võttis president Kaljulaid ette kolmanda siseriikliku visiidi ning külastas seekord Harjumaa ettevõtteid, asutusi ja kohaliku elu edendajaid. Muu hulgas jõudis president käia ka Risti kirikus ning kohtuda kogudusega.

"Kuigi tänaseks on jäänud kõigile pigem see tunne, et president Kersti Kaljulaid ilmaliku presidendina kirikuga kuidagi ei suhestu, oli tema eile lõppenud Harjumaa visiidi ametlikus kavas Risti kiriku ja koguduse külastus," kirjutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma Facebookis.

"President tutvus koguduse tööga, mis on aktiivselt kohaliku kogukonnaga seotud, tutvus kirikus tehtud restaureerimistöödega, süütas küünla Risti kirikuaeda rajatud surnult sündinud laste mälestusplatsil (Vaikuse Laste Rahupaik), tutvus Risti koguduse poolt vastu võetud pagulasperega ning leidis aga kõneleda koguduse elust ja tegvusest õpetaja Annika Laatsi ja koguduse aktiivi teiste liikmetega kogudusemajas kohvilauas," kirjeldab Viilma.