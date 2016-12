Tunnustatud ajakirjanik kinnitas Publikule, et põhjust õnne soovida tõepoolest on – värske abielupaar sai laulatatud parimate sõprade silme all Tallinna Toomkirikus.

Indrek Treufeldti ja tema kallima Kaire Räägu suurpäeva oli väisamas sadakond inimest. Pulmapeo planeerimine liialt närvesöövaks ei osutunud. "Selle kallal sai kaua toimetatud. Meil oli ka palju häid sõpru-abilisi, kes aitasid väga hästi kaasa," kiitis ta.

Kaasad põrutavad juba täna mesinädalatele palavasse Florida osariiki Ameerika Ühendriikides.

