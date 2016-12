"Me ei saa isegi toas televiisorit vaadata, ilma et ei kuuleks vahele müra ja undamist. Meil ei ole midagi tehase vastu, töötagu pealegi ööpäev läbi, aga ilma segava mürata!" ütlevad Raplamaa Purila külas pelletitehase naabruses elavad inimesed. Lakkamatu müra kiusab neid mullu septembrist saati.

RAHULIKKE JÕULE!: Üle aasta pelletitehase müra talunud Purila küla elanikud sooviks tehase juhile ja omanikele saata jõulukaardi, kus külaelanikel on kõrvaklapid peas ja kõrvad kinni pigistatud. Sõnum on tähenduslik – rahulikke jõule! (Katrin Helend-Aaviku)

Aasta tagasi rajas osaühing Warmeston Purila küla keskele pelletitehase, rikkudes ümberkaudse rahva elu põhjalikult. Tehas kerkis nii tasahilju, et külaelanikud ei saanud enne selget sotti, millega tegemist on, kuni ühel päeval sai nende jaoks vaikus nagu noaga lõigatult otsa ja närve hakkas piinama raugematu müra.

Pole siiski päris täpne öelda, et müraga on hädas viimne kui üks külaelanik. Ainult need, kes jäävad kärina mõjualasse. Ülejäänud külaelanike elu on teinud põrguks hoopis kohaliku loomapidaja aeg-ajalt hulkuma pääsev veisekari, kes müttab aedades ja on külaelanike õue peal oleva batuudi ribadeks hüpanud.

Aga Kase talus elavad Terje ja Aivar, kellele pelletitehas on üleaedseks, ütlevad, et kui nemad peaks valima kord aastas hoovis kahju tegevate veiste ja müra tekitava tehase vahel, valiksid nad veised.