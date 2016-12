Paari nädala eest lõppes Indias Tamil Nadu Ülemkohtu Madurai harus laevakaitsjate kassatsioonkaebuse arutelu. Ehkki kohtunik jättis mehed teadmata ajaks ootele ega öelnud, millal otsus tuleb, on laevakaitsjate jaoks ajalisest määrast olulisem, milline see on.

"Kindlasti on see mõistliku pikkusega aeg, et keegi jõuaks kohvri ära viia," kirjutab Õhtulehele Indias Puzhali vanglas viibiv laevakaitsja Alvar Hunt. Ta toonitab, et öeldu on siiski nali.

Alvar ütleb, et neid esindava advokaadi Thushara Jamesi prognoosi järgi peaks juhul, kui ei sünni jõuluime, tehtama otsus nende edasise saatuse kohta jaanuaris. Loogiline oleks, et otsus sarnaneb varem sama kohtu tehtud süüdistuste tühistamise otsusega.

Nimelt lükkas Tamil Nadu ülemkohus 2014. aasta 10. juulil laevakaitsjate vastu esitatud süüdistuse tagasi.