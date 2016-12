Juba teist korda on otsustanud prints William ja tema kaasa Kate, et veedavad jõulud tavapärasest teisiti. Selmet kuningliku perekonnaga jõuluõhtul ühise laua taha istuda, sõidavad nad koos väikese Charlotte'i ja George'iga külla Kate'i vanemate juurde.

Viimati veetsid William ja Kate jõulud Berkshire'is naise vanemate juures 2011. aastal. Ka 2012. aastal ei olnud perekond kuningannal külas, sest vahetult enne seda oli toona lapseootel Kate olnud haiglaravil tugevate iiveldushoogude tõttu.

Kõikidel teistel aastatel on traditsiooniks olnud kuningannale Norfolki Sandringhami mõisa külla sõita, kirjutab Daily Mail.

Ent Middleton'ide 5,6 miljoni eurone mõis on alati olnud Kate'i ja Williami pelgupaigaks. Kate külastas oma peret eriti tihti siis, kui ootas prints George'i. Kuid ka hiljem on see olnud nende ühiseks meelispaigaks, kus nädalavahetusi veeta.