"Jannadi-didid-dii," laulab Maarja Nuut ja kaks jääpanka, kolme inimesega peal, ujuvad kokku. Siis veel kolm panka inimestega. Üks on kassi, teine ratastooliga. Habemikust mehe kõrval on rase naine. Kokku ujuvatest jääpankadest saab Eesti. Selline on president Kaljulaidi jõulukaart. Mis lugu see rääkida võiks?

Ametlikult öeldakse, et president Kersti Kaljulaidi jõulukaart kannab pealkirja "Maa, mis kõlab kokku", olles temaatiline jätk riigipea ametisseastumise kõnele ja peab meenutama lihtsat tõde – koos tegemine ja ühine panustamine loob meile soovitud Eesti.

Kaardi autoriks on illustraator Kärt Einasto, kelle käe all koonduvad jääpangad tugevaks tervikuks – maakondlike ja muude piirideta ühtseks Eestiks. Maarja Nuut laulab spetsiaalselt presidendi jõulukaardi jaoks seatud versiooni palast "Õdangule".

Õhtulehe arvates võiksid saarekesed, mis triivivad Eesti poole, rääkida ka Kaljulaidi enda lugu – 12 aastat Euroopas, aga tuli Eestile kasulikumana tagasi.