"Ega vanus ütle veel seda, et inimene mõistuseta on," teatas koera ülespoomise omaks võtnud mees reedel Harju maakohtu saalis kokkuleppemenetlusele joont alla tõmmates. Mis põhjustas pealtnäha soliidse vanahärra meeltesegaduse, mis viis mõistusevastase tagajärjeni, jääb kohtus paraku vastuseta.

Jaano on 69aastane varem kohtulikult karistamata tallinlane. Tal on keskharidus ja ta töötab Tallinna lähistel hooldekodus. Kasvult pigem lühike hallipäine mees ei tunne end kohtuseinte vahel just eriti mugavalt.

"Ta kuuleb halvasti," hõikab vanahärrat saatev naine üle kohtusaali ja Jaano viiakse õigusemõistmisele lähemale.

Kohus tunneb huvi, kas Jaanot on antud asjas ka kinni peetud. "Ööpäev või poolteist vist peeti," vastab mees pärast lühikest mõttepausi. Talle selgitatakse põhjalikult, millised on tema õigused kokkuleppemenetluses ja kohtus üldse, sest kaitse abist on Jaano loobunud. Kohtunik pärib, kas ta pole viimasel hetkel meelt muutnud ja mees vastab vaikselt, kuid kindlalt: "Ei ole vaja!"