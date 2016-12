Eesti Noorte Purjeõppeselts, kes kaaperdas 2013. aastal ligi pooled suurregati "The Tall Ship Races" laevadest, kordab vägitegu tuleval suvel Tallinna merepäevade ajal veelgi võimsamalt.

Kolm aastat tagasi kasutas purjeõppeselts STA Estonia ära häid suhteid rahvusvahelisel noorteregatil osalevate suurte purjelaevade kaptenitega ja kutsus Läänemerd läbival regatil osalevad laevad vahepeatusele Saaremaale Roomassaarde. Sellest sai Saaremaal ja kogu Eestis seninägematu suursündmus, mis kasvatas Roomassaare sadamasse võimsa mastimetsa.

Purjeõppeseltsi STA Estonia juhatuse liige Madis Rallmann selgitas, et regatil "The Tall Ships Races" (TSR) on võistlusdistantsid ja lihtsalt lõbusõiduetapid. "Nendel niinimetatud cruising in company etappidel valivad kaptenid teekonna ja peatuspaigad.

See on nagu vabakava," ütles Rallmann. "Kuna Tallinnal pole õnnestunud kõva konkurentsi tõttu ametlikuks regatisadamaks saada, kasutame juhust pakkuda end vahepealseks peatuspaigaks."