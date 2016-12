Kahe nädala pärast on käes aasta kõige glamuursem õhtu. Kus seda tähistada? Kui palju sellele raha kulub?

Tallinnas on mitu hotelli, restorani ja ööklubi korraldams eeskava, et inimesi enda juurde meelitada. Näiteks Hiltoni hotellis võetakse tänavu esimest korda uut aastat vastu buffet-õhtusöögiga. The Able Butcher restoranis saadab maitseelamusi jazz.

Oodatud on nii hotellis ööbijad kui ka need, kes seal ööbida ei plaani. Hinnad õhtusöögile algavad 179 eurost ja lõpevad 349 euroga olenevalt söögipaketist. Kõige odavam pakett sisaldab tervitusjooki, buffet-õhtusööki ja kesköist toosti. Kõige kallima paketiga lisanduvad eelnimetatule joogid, nagu šampanja, õlu, vein, mahlad, karastusjoogid jms.

Sokos hotell Viru peab pidu "Forever Young" ehk igavesti noor, kus kirglikust muusikast ja tantsust pakatava eriprogrammi saatel kihutatakse aasta viimasel õhtul läbi kabareemaailma tähesaju ja maandutakse glamuurselt uude aastasse.