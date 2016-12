Kriminaaluurimise lõppedes esitab Tallinna Televisioon paarisaja tuhande euro omastamises kahtlustatavale endisele juhatuse esimehele Toomas Lepale ilmselt tsiviilnõude.

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni Tallinna Televisiooni juhi Toomas Lepa ja toimetaja Mart Ummelase, kes on kahtlustuse kohaselt tekitanud TTV-le vara omastamise teel kahju paarisaja tuhande euro ulatuses.

Lisaks Lepale ja Ummelasele pidasid politseinikud samas kuriteos kahtlustatavatena kinni veel kolm inimest ning kahtlustus on esitatud ka ühele juriidilisele isikule.

"Mina Tallinna Televisiooni vara mitte kuidagi omastanud ei ole. Esitatud kahtlustus on üks asi, nüüd uurimine käib, eks me püüame tõestada vastupidist," on Lepp öelnud Postimehele.

Kui kriminaaluurimine selgitab välja omastatud vahendite ulatuse, siis esitame kindlasti Toomas Lepa vastu nõude, ütles TTV nõukogu esimees Allan Alaküla Õhtulehele.