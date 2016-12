Ameerika Ühendriikide president Barack Obama tunnistas aastalõpu pressikonverentsil, et käskis septembris Putinil küberrünnakud Demokraatide Rahvuskomitee vastu lõpetada. Obama arvab, et rünnakud saboteerisid Hillary Clintoni võimalust presidendiks saada, kirjutab CNN.

Obama rääkis, et G20 tippkohtumisel Hiinas oli ta Putinile öelnud, et too lõpetaks küberrünnakud. "Vastasel juhul saavad sellel olema tõsised tagajärjed," ütles Obama toona Putinile.

Presidendi sõnul oli hoiatusest kasu. "Tegelikult me ei näinud edasist valimisprotsesside takistamist," sõnas Obama aastalõpukonverentsi. "Kuid samas olid lekked Wikileaksi juba toimunud." Wikileaksi kaudu jõudis avalikkuseni hulk audiosalvestisi ning salajasi e-kirju.

Obama sõnul vähendasid need Clintoni valituks osutumise võimalust. Lisaks tunnistas ta, et Clintonit ei koheldud valimiste ajal õiglaselt. "Arvan, et tema ja ta tegemiste kajastus oli murettekitav."