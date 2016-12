Tänavu kevadel korraldasid arstid suure protestiaktsiooni, kui võtsid ühel päeval padjad tööle kaasa. Just seesama ettevõtmine tõi padjaaktsiooni organiseerijale, Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhatajale Kuido Nõmmele aasta meditsiinimõjutaja tiitli. Nõmm ise ütleb, et nii rasket aastat ja selliseid kärpeid meditsiinis nagu tänavu, polnud isegi masu ajal.

Sotsiaaldemokraadi Marianne Mikko väljaütlemine, et arstide-õdede 24tunnised vahetused pole riigikogulaste raske tööga võrreldavad, andis Nõmmele kevadel idee, et arstid-õed võiksid tööle tulla, padi kaenlas. Aktsioon muutus erakordselt populaarseks just sotsiaalmeedias, kuhu meditsiinitöötajad patjadega vahvaid pilte postitasid.

Pool aastat hiljem räägib idee algataja praegustest probleemidest, millest suurimaks peab Nõmme rahapuudust. "Tegelikult kõik ju sellega olid nõus, et raha on tõesti vähe. Miljoni dollari küsimus, kust raha juurde saada? Ja ühe dollari vastus: praegu ei tea, aga mõtleme alles," kirjeldab Nõmme pettunult selleteemalist arutelu tervise- ja tööministriga.

Mida Nõmme veel rääkis ja milline näeb välja auhind, vaata juba videost!