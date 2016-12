Tartu Ülikoolis käib tulevaste arstide eksam.

Üliõpilane tõmbab pileti, millel on järgmine küsimus: "Tooge viis näidet, mis tõestavad emapiima kasulikkust lehmapiimaga võrreldes."

"Esiteks," alustab ebakindel tudeng, "ta on alati värske, teiseks ta on magusam, kolmandaks on ta kaloririkkam, neljandaks kannab naine teda alati kaasas ja viiendaks..." Üliõpilane jäi mõttesse ja lausub siis: "Imeilusas ümmarguses siledas anumas!"

Eksamikomisjon pani ühehäälselt tulevasele arstile "viie"!