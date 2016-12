MÄGER RAHVUSLOOMAKS? Tosin aastat tagasi käidi välja idee, et mäger peaks saama eesti rahvusloomaks, sest ta on töökas ja visa ning osaliselt rahvusvärvides, elades ja töötades alaliselt Eestis. Koostöös MTÜga Mäger Rahvusloomaks tõi Saku õlletehas turule koguni õlle Mäger. Nüüdseks on nii rahvusloomaidee kui ka õlu paraku unustusehõlma vajunud. (Remo Savisaar)