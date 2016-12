Saksamaal laulu- ja filmitäheks saanud Zarah Leanderit ei võetud kodumaal Rootsis lavakunstikooli ja ta ise pidas ennast inetuks.

"Teadsin enne, kui ma üldse midagi muud teadsin, et mu tulevik on seotud teatriga. See polnud veel plaan, vaid unistus, pehme unelm," kõneles Zarah Leander, 1930. ja 1940. aastate üks kaunimaid naisi, oma mälestusteraamatus. "Kogu loodus oli selle vastu. Ma olin noorena erakordselt kole, vähemalt mulle tundus, et kõik arvasid nii."

RAUGE PILGUGA ROOTSLANNA: Zarah Leander oma hiilgeajal, 1930. aastate lõpus, kui temast sai Saksamaal ekraanistaar. (Vida Press)

Inetusest polnud rootslanna puhul juttugi. Tõepoolest, ta oli oma aja kohta liiga pikk. "172 sentimeetrit pikk, tol ajal hiiglane, kinganumber 40 ja juuksed?!

Peedi ja porgandi segu," kirjutab Zarah. "Tedretäpid. Kulmud, need puudusid üldse. Suured käed. Ja peegli ees nõnda seistes pidin vendadega nõustuma: jah, Zarah, teatri jaoks oled sa liiga inetu."