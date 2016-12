Kui esimese armumise tuhin on möödas, ähvardab kõrge intellektiga inimestel tööle asuda analüütiline mõistus, mis hoiatab: midagi head siit tulla ei saa! Või pole seesama analüüsilembus neil armuda lasknudki. Sest parem karta kui kahetseda.

Liiga tark, et armuda: miks on terava mõistusega inimestel raskem partnerit leida? (Vida Press)

Kõrgharitud ja edukaid, teadus- ja kunstiinimesi iseloomustab üldiselt keskmisest parem analüüsivõime. Intelligentsemad inimesed on ettenägelikud, suudavad olukorda vaagida ja meenutada sellega seostuvaid varasemaid kogemusi.

Kui seda omadust inimsuhetes rakendada, pole ime, et taibukas isik kibeleb esimeste probleemide ilmnedes vehkat tegema, arutleb Ameerika kirjamees Justin Gammill veebilehel iheartintelligence.com. Et kogemus on parim õpetaja, tuginevad targemad meist oma otsustes varem läbielatule.

Ent ehkki kõigis armusuhetes leidub midagi ühist, ei tähenda üks luhtunud romaan, et ka järgmised on hukule määratud.