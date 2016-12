Kui soovid pühade ajal või uuel aastal Lapimaale minna, on viimane aeg reisiplaanid paika panna. Reisifirmade paketid on küll peaaegu läbi müüdud, kuid omal käel saab jõuluvanamaad ikka külastada. Arvestama peab aga ligi 12tunnise autosõiduga Helsingist.

MEELI PUHKAMA: Kes tahab end argielust välja lülitada, siis Helsingist pea tuhande kilomeetri kaugusel asuv Lapimaa on selleks õige koht. Peale maagilise looduse nautimise saab seal põhjapõtradega sõita ja jõuluvanaparki külastada. (Vida Press)

Enamikul inimestel seostub Lapimaaga Rovaniemi, aga kes on Põhja-Soomes käinud, teab, et õige Lapimaa algab pärast polaarjoone ületamist. Ehk Rovaniemist ligi 100 kilomeetrit edasi sõites, kus on kohev lumi ja maagiline tundra valgus. Nii arvab ka Terje, kes suundub sel talvel koos perega kolmandale Lapimaa reisile.

Sihtpunktiks on neil seni olnud Ylläsjärvi. See asub Helsingist ligi 960 kilomeetri kaugusel ja et sõit sinna võtab tavaliselt 12-13 tundi aega, alustavad nad reisi viie-kuue ajal hommikul. Kütust kulub edasi-tagasisõiduks kolm paagitäit, rahaliselt teeb see kuskil 200 eurot, sõnab Terje.

Et autosõit väsitab, tuleb aeg-ajalt sirutus- ja söögipeatusi teha. "Toidupooliseks on meil kaasa tehtud võileivad, täidetud pannkoogid ja salat, neid on hea sõidu ajal karbist võtta. Joogiks teeme aga alati termosesse alkoholivaba glögi ja teed," ütleb ta.